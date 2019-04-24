После инспекции Беглова пустырь на Сытнинской улице благоустроят

Врио Губернатора Александр Беглов дал ряд поручений главе Петроградского района в ходе очередной незапланированной проверки.

Прежде всего, Беглов осмотрел территорию у дома № 2 по Кронверкской улице и поручил главе района Ивану Громову в двухдневный срок привести ее в порядок.

«Здесь мусор, граффити, а состояние козырька может быть опасным для жизни. Нужно навести порядок… 250 тысяч в свой выходной убирали город, а вы недоработали», — подчеркнул Беглов.

Он также попросил жителей города сигнализировать о подобных недочетах, чтобы можно было оперативно решить вопрос.

Вторым объектом проверки стал пустырь на Сытнинской улице – жалобы на его запущенное состояние поступили на страницу градоначальника «ВКонтакте». Беглов поручил главе района подготовить предложения по благоустройству пустыря.

В конце визита действующий губернатор передал Ивану Громову зеленую папку с множеством обращений жителей Петроградского района.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Беглов рассказал о будущем “Арт-Парке” на проспекте Добролюбова.