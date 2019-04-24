Активистов и журналистку Piter.TV задержали без объяснения причин

Акция проходила у Смольного.

Жители Новой Охты неоднократно просили власти о том, чтобы они не допустили застройки сквера на Маршака, 1. Если его не будет, жители Красногвардейского района останутся без еще одной зеленой зоны, которых и так не густо у ЖК «Новая Охта».

Сотрудница петербургского СМИ пришла на мероприятие, чтобы осветить происходящее. После того, как активисты положили у здания администрации Санкт-Петербурга огромный мешок-послание весом 300 кг, всех задержали – в отделение также отвезли Надежду Путинцеву, у которой при себе было журналистское удостоверение личности.

Редакция Piter.TV уверяет, что им так и не удалось выяснить, почему их журналистку не хотят отпускать. В полиции заявили, что «выясняют обстоятельства», передает издание.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что девушку арестовали за «подарки» для приемной «Единой России» в Петербурге.