Водителя «Пассажиравтотранса» наградят за спасение пассажиров

Мужчина правильно повел себя во время попадания автобуса в яму.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Инцидент случился на пересечении улиц Дмитрова и Будапештской. В результате коммунальной аварии прорвало трубу с кипятком, а также образовалась яма. Автобус номер 157 в этот момент проезжал мимо – в какой-то момент он оказался окутан паром, а затем провалился.

Петербуржец не растерялся и сделал все, чтобы ни один пассажир не пострадал. Водитель не стал открывать двери и помогал всем эвакуироваться – все люди благодаря ему оказались на крыше и остались целы, передает Telegram-канал «Аварийный Петербург». Всего в автобусе находилось около 20 человек – среди них был маленький ребенок.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что прорыв трубы спровоцировал перекрытие движения по Димитрова-Будапештской. На устранение дефекта могут понадобиться минимум сутки, а вот сколько будут чинить дорогу – не уточняется.