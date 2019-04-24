Льготники смогут посещать «Петергоф» бесплатно по вечерам

Они не будут платить за проход в Нижний парк.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Льготные категории граждан смогут отправиться на бесплатную прогулку по музею-заповеднику «Петергоф» уже с 27 апреля. Школьники, студенты, пенсионеры, члены многодетных семей и ветераны боевых действий не будут платить, если решат посетить Нижний парк с шести до девяти часов вечера. Раньше, к слову, на территорию не пускали так поздно. При этом в «Петергофе» отметили, что за посещение Больного дворца все еще придется заплатить.

Напоминаем, что за прошлый год музей-заповедник посетили более пяти с половиной миллионов человек. Россияне за вход в 2019 году заплатят 450 рублей, а вот иностранцы – 500 рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Беглов хочет, чтобы льготники ездили бесплатно в электричках. Врио губернатора уже подписал соответствующий закон – теперь шесть категорий граждан смогут не платить за проезд.