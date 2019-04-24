Пранкеры поговорили с Макроном от имени Зеленского

Видеозапись звонка опубликована на YouTube-канале Владимира Кузнецова (Вована).

Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Кузнецов (Вован и Лексус) приняли поздравления с избранием в президенты Украины Владимира Зеленского от лидера Франции Эмманюэля Макрона.

В видеозаписи слышно, что телефонный звонок начинается с разговора русскоязычного мужчины, который просит к телефону Владимира Зеленского. Пранкер отвечает, что является помощником Зеленского и дает трубку напарнику.

Макрон поздравляет собеседника с победой на прошедших выборах. Пранкер в ответ выразил свою благодарность за поздравление и за прошедшую в Париже встречу.

Недавно, 12 апреля, Владимир Зеленский встретился с Макроном в Елисейском дворце. Избранный президент Украины сообщил, что общение было конструктивным, пишет РБК.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один.