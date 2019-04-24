Зеленскому посоветовали не встречаться с Путиным один на один

Новому президенту Украины Владимиру Зеленcкому порекомендовали не проводить переговоры с представителями ДНР и ЛНР, а также не встречаться с президентом России Владимиром Путиным с глазу на глаз.

Об этом заявил советник Зеленcкого по вопросам безопасности и oбороны Иван Апаршин в интервью телеканалу ZIK.

По его мнению, переговоры с Москвой без участия стран Запада не имеют никакого смысла для Украины, так как сегодня она не может самостоятельно отстаивать свою позицию. Киеву необходима помощь США и Великобритании, а также западных стран из «нормандской четверки», отметил советник президента.

Также Апаршин высказал свою отрицательную позицию по переговорам Зеленского с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР, и посоветовал ему этого не делать.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Киев выводит Украину из соглашения о секретности изобретений СССР.