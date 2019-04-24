Киев выводит Украину из соглашения о секретности изобретений СССР

Киев разорвал очередной договор. Фото: Pixabay
Киев разорвал очередной договор. Фото: Pixabay

Правительство Украины решило разорвать договоренности по Соглашению о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает обязательства сторон обеспечивать режим неразглашения и секретности в отношении советских изобретений.

Договор был подписан в Минске 4 июня 1999 года представителями России, Украины, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил существование в День Смеха, 1 апреля.

Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года и является основополагающим актом в отношениях России и Украины.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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