Киев выводит Украину из соглашения о секретности изобретений СССР

Правительство Украины решило разорвать договоренности по Соглашению о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в области правовой охраны изобретений. Об этом сообщает ТАСС.

Документ предполагает обязательства сторон обеспечивать режим неразглашения и секретности в отношении советских изобретений.

Договор был подписан в Минске 4 июня 1999 года представителями России, Украины, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана и Узбекистана.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что договор о дружбе между Россией и Украиной прекратил существование в День Смеха, 1 апреля.

Документ был подписан президентом Украины Леонидом Кучмой и президентом России Борисом Ельциным 31 мая 1997 года и является основополагающим актом в отношениях России и Украины.