США хотят перехватывать чужие ракеты на старте

Специальные системы ударной противоракетной обороны могут появится на околоземной орбите.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Пока что не идет речи о каких-то конкретных действиях, а лишь о намерениях – Америка заявила, что хочет этого, но пока не перешла к установке никаких систем. Известно, что перехватывать собираются ракеты России и Китая – они будут остановлены еще в момент запуска. Есть мнение, что Америка хочет таким образом нанести удар первыми в предполагаемой войне.

При этом эксперты считают, что пока не о чем переживать, передает «Московский комсомолец». Военный специалист считает, что пока США лишь говорят, но не делают – они словно «создают информационный фон». С другой стороны, все эти разговоры можно рассматривать как угрозу.

Экспертов беспокоит одержимость Америки захватить космос – они для чего-то отправляют туда аппараты, назначение которых неизвестно.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Россия наблюдает за кораблями НАТО в Балтийском море.