Россия наблюдает за кораблями НАТО в Балтийском море

Балтийский флот организовал дежурство авиации, ракетных комплексов, боевых кораблей. Фото: pixabay.com
Балтийский флот организовал дежурство авиации, ракетных комплексов, боевых кораблей. Фото: pixabay.com

Три фрегата и эсминец США зашли в акваторию в четверг 18 апреля.

В Балтийское море вошли четыре корабля НАТО, сообщает Наццентр управления обороной России 18 апреля. Группа кораблей состоит из эсминца США “Грейвли”, который является ведущим кораблем звена, фрегатов Польши, Турции, Испании.

«Грейвли» является уже «постоянным гостем» в Балтике — он заходил в акваторию в январе и феврале.

Маневры флота отслеживают российские вооруженные силы. Командующие организовали дежурство авиации, ракетных комплексов на берегу, личный состав отрабатывает действия на случай внештатных ситуаций.

Как стало известно ранее, Россия и НАТО больше не будут вести совместные дела — как по гражданской, так и по военной линии, о чем Gazeta.SPb сообщила ранее. Штаб Балтийского флота находится в Калининграде, флагманом Балтфлота является миноносец “Настойчивый”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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Россия наблюдает за кораблями НАТО в Балтийском море
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