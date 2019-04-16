Россия и НАТО полностью прекращают сотрудничество

МИД России уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны. Фото: https://twitter.com
МИД России уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны. Фото: https://twitter.com

О полном прекращении сотрудничества с НАТО по военной и гражданской линиям заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в интервью “РИА. Новостям”. Он отметил, что НАТО сама отказалась от “позитивной повестки дня в отношениях с Россией. Ее не существует”.

Существующие отношения между столицей Россией и Брюсселем, по словам Грушко, больше похожи на “холодную войну”. Также, сообщает представитель МИД, есть понимание, что все, что делается в альянсе, является производной от политики США. Изменятся отношения Россия — США, изменятся и отношения Россия — НАТО”.

Грушко уверен, что решение альянса прекратить нормальные рабочие контакты по военной линии, абсурдны.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что американские политики призвали пересмотреть отношения США и России.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
альянс мид россии НАТО
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