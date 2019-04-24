СМИ раскрыли план Порошенко о срыве инаугурации Зеленского

Президент Украины хочет отсрочить вступление Зеленского в должность.

Об этом стало известно сегодня, 24 апреля. Обо всем рассказало издание «Страна», ссылаясь на источники среди сторонников Порошенко. По предварительным данным, Порошенко хочет потребовать отставки главы Конституционного суда Станислава Шевчука. В случае, если его снимут с поста, то некому будет присутствовать на инаугурации Зеленскому. Таким образом, мероприятие придется отложить на неопределённый срок – до тех пор, пока не будет выбран новый глава КС.

Решить вопрос об отставке Станислава Шевчука хотят уже завтра, 25 апреля. Сторонники Порошенко хотят сделать так, чтобы он лишился статуса судьи. Для этого они подготовили несколько аргументов.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Порошенко еще не ушел, но обещал вернуться. Политик заявил, что примет участие в следующих выборах, так как верит в свой успех.