Порошенко еще не ушел, но обещал вернуться

Порошенко обещал, что примет участие в следующих выборах. Фото: https://www.president.gov.ua/ru
Порошенко обещал, что примет участие в следующих выборах. Фото: https://www.president.gov.ua/ru

Президент Украины заверил, что примет участие в следующих выборах и обязательно победит.

Об этом стало известно сегодня, 22 апреля. Порошенко, который был уверен, что повторно займет президентский пост, оказался лишь вторым – Зеленский набрал примерно в два с половиной раза больше голосов. Президент Украины уже поздравил оппонента, но на этом он не собирается уходить из политики. Порошенко рассказал своим сторонникам, что начинает готовиться к следующим выборам с сегодняшнего дня. Он убежден, что победить ему и его команде – ничего не стоит, так что он не сомневается в своих силах, передает ТАСС.

«Наши главные победы еще впереди, и пусть все это услышат»,

— заявил Порошенко.

Напоминаем, что Зеленский официально займет пост главы Украины ближе к концу мая 2019 года.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Зеленский рассказал о первых шагах на посту президента.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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