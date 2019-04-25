Исследователи нашли тайные ходы под лапами Сфинкса в Египте

Они все это время были скрыты от глаз людей.

О том, что ходы спрятаны под лапами, говорил исследователь Древнего Египта. Он уверял, что на документах, обнаруженных при раскопках, были обозначения, намекающие на это. Археологи, которые пытались их найти, столкнулись с непониманием властей – они запретили проводить раскопки. Недавно ученым и политикам почти удалось найти общий язык и исследования могут быть продолжены в ближайшее время. Эксперты уверены, что ходы ведут к загадочной «Библиотеке знаний» и прочим таинственным помещениям. Возможно, это открытие поможет понять чуть больше не только о Древнем Египте, но и о человечестве в целом.

Есть мнение, что власти пытаются что-то скрыть от археологов. Тем не менее, предположения все еще остаются лишь гипотезами. Будут ли сделаны сенсационные открытия – вопрос времени.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые из Франции, Филиппин и Австралии открыли ранее неизвестный вид людей.