У инспекторов в Кингисеппе украли лодочный мотор

Воры похитили лодочный мотор прямо с территории Инспекции маломерных судов в Кингисеппе.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью с 24 на 25 апреля в полицию Кингисеппа обратился районный инспектор маломерных судов с заявлением о том, что с одной из лодок, расположенной на территории инспекции, исчез мотор.

Инцидент произошел на улице Жукова, дом 3А в городе Кингисеппе. Материальный ущерб устанавливается.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Ленобласти похитили сейф с оружием и деньгами. Трое неизвестных, проникли в один из домов в поселке Дачное, хозяина избили, а банковские карты, документы и мобильный телефон прихватили с собой.

59-летний владелец дома также лишился сейфа с оружием, в котором хранились карабин, охотничье ружье, травматический пистолет, а также 11 000 долларов США и 350 000 рублей.