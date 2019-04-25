Ладожское озеро стало самым популярным местом для отдыха на первомайские праздники

Ладожское озеро. Фото: Рixabay
Ладожское озеро. Фото: Рixabay

Ладожское озеро в Ленобласти вошло в пятерку озер, которые туристы хотят посетить на первомайские праздники. Об этом пишет сайт Tvil.ru.

На берегу Ладожского озера туристы предпочитают отдыхать в Приозерске в Ленинградской области, а также в Ланденпохье и Сортавале в Карелии.

Любители Онежского озера останавливаются в Петрозаводске и Медвежьегорске в Карелии, на Селигере — в Осташкове в Тверской области, на Байкале — в поселке Листвянка в Иркутской области.

По данным опроса, любители озерного туризма бронируют номера в гостиницах в начале мая, в среднем, на три дня и тратят на проживание около трех тысяч рублей на семью в сутки.

Топ 5 мест на озерах для отдыха на первомайские праздники в 2019:

Ладожское озеро: Приозерск, Ленинградская область — 3,2 тысячи рублей в сутки/ 3 суток

Онежское озеро: Медвежьегорск, Карелия — 3,1 тысяча рублей/ 3,5 суток

Банное (Якты-Куль): Башкирия — 2,9 тысяч рублей/ 3 суток

Селигер: Осташков, Тверская область — 3,1 тысяч рублей/ 3,5 суток

Байкал: Листвянка, Иркутская область — 3 тысячи рублей/ 2 суток

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Петербург возглавил рейтинг городов-фаворитов для путешествий на майские праздники.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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