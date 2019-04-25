Погребение на бесплатной основе: Такая возможность может стать доступной для жителей Ленобласти

Инициативу обсудили на заседании в Законодательного собрания накануне петербургские депутаты.

Такая мера, возможно, будет принята для борьбы с «черным погребением» и так называемыми частниками. Депутаты приняли законопроект «О погребении и похоронном деле». Об этом сообщает ivbg.ru.

Согласно законопроекту, все ритуальные услуги в регионе будут осуществляться на бесплатной основе.

Новый проект предполагает пресечение деятельность организаций, которые устанавливают огромные цены за погребение. Однако в процессе обсуждения законопроекта, контролирующие инстанции предложили много вариантов доработки. В результате участники заседания решили организовать рабочую группу для доработки законопроекта к следующим чтениям.

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