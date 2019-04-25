Бывшего наркоторговца обвинили в избиении школьника

Подростка доставили в больницу Красносельского района в тяжелом состоянии.

Жителя Санкт-Петербурга обвиняют в причинении тяжелого вреда здоровью школьнику из Красносельского района, сообщили Gazeta.SPb в СКР 25 апреля.

Мужчина — сейчас ему исполнилось 27 лет — набросился с кулаками на 17-летнего молодого человека, избил его и покинул место происшествия, сообщили в СК Петербурга. Двое, судя по всему, знакомы; нападавший недолюбливал подростка и увидев его на автобусной остановке, нашел повод, чтобы устроить драку.

Школьника доставили в детскую больницу, где его лечат и сейчас.

Ранее обвиняемого уже судили за незаконный оборот наркотиков, передают в СК Санкт-Петербурга. Сейчас решается вопрос о его аресте.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге раскрыли нападение на таксиста.