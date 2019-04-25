Теперь и житель Карелии стал желающим потыкать ножом пьяного друга на Петроградке

Пьяная поножовщина произошла во время застолья. Мужчины сидели и выпивали, но праздные разговоры сменил резкий тон.

Тогда в ход пошли острые предметны. В частности, житель Карелии схватил нож и нанес своему собутыльнику несколько ударов в спину. Об этом сообщают правоохранительные органы сегодня.

Пьяная поножовщина произошла накануне около 8:00, в квартире дома № 14 по улице Введенской. Пострадавший мужчина, который получил от приятеля удар в спину ножом, был госпитализирован с множественными ранениями.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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