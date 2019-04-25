Теперь и житель Карелии стал желающим потыкать ножом пьяного друга на Петроградке

Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com
Возбуждено уголовное дело. Фото: https://pixabay.com

Пьяная поножовщина произошла во время застолья. Мужчины сидели и выпивали, но праздные разговоры сменил резкий тон.

Тогда в ход пошли острые предметны. В частности, житель Карелии схватил нож и нанес своему собутыльнику несколько ударов в спину. Об этом сообщают правоохранительные органы сегодня.

Пьяная поножовщина произошла накануне около 8:00, в квартире дома № 14 по улице Введенской. Пострадавший мужчина, который получил от приятеля удар в спину ножом, был госпитализирован с множественными ранениями.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербурге раскрыли разбойное нападение на таксиста.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Петроградский район происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В «Ленте» к посетителям будут подходить судебные приставы
В Петергофе фонтаны будут работать до семи вечера
Microsoft пока не станет “убивать” Paint
Двое продали организацию, но доступ к счетам не забыли и постепенно ...
Покупатель из Петербурга изменил производственные планы ИКЕА
Крестный ход ограничит движение по Дороге жизни
В Петербурге обнаружили 30 кг боеприпасов времен ВОВ
Бизнесмены заняли чужой участок и построили платную стоянку