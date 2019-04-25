В «Ленте» к посетителям будут подходить судебные приставы

Акция поможет привлечь внимание к проблеме неисполнения судебных решений. Фото: https://sever-press.ru
Акция поможет привлечь внимание к проблеме неисполнения судебных решений. Фото: https://sever-press.ru

Приставы будут дежурить в трех гипермаркетах сети. Мероприятие организовано в рамках Всероссийской информационной акции Федеральной службы судебных приставов.

Акцию «Узнай о своих долгах» проведут 26 апреля. На территории гипермаркет подобную акцию проведут впервые. Целью таких проверок является правовое просвещение граждан и повышение их сознательности в вопросах своевременной и добровольной оплаты задолженности.

Как сообщают представители службы, акция поможет привлечь внимание к проблеме неисполнения судебных решений и довести актуальную информацию до петербуржцев.

А вот необходимую информацию петербуржцы смогут получить возле стоек информации. Там будет развернут мобильный пункт судебных приставов, где каждый желающий сможет проверить себя на наличие задолженностей.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что судебные приставы заставили жительницу Купчино выплатить штраф за кражу.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
лента судебные приставы узнай о своих долгах
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