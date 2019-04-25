Жители Петербурга запустили флешмоб #мынебудемчай

Агрессивные промоутеры чайного магазина вызывают беспокойство у горожан.

Жители и гости Санкт-Петербурга начали публиковать в социальных сетях записи с хэштегом #мынебудемчай. Горожане серьезно обеспокоены промоутерами, которые предлагают прохожим на Невском проспекте чайную продукцию и переходят в своих стараниях завлечь клиентов все границы.

Магазин Hangetsu Tea выпускает своих сотрудников на Лиговский и Невский проспекты. Теперь петербуржцы жалуются, что вынуждены избегать переход к Московскому вокзалу и Базилику святой Екатерины. “Чаша терпения” петербуржцев переполнилась после того, как по рассказам жителя Петербурга в соцсети, девушка-промоутер отобрала скейтборд у прохожего. Когда тот силой забрал его обратно, она каким-то образом сломала ему нос ногой. Сейчас молодой человек ждет ответа из полиции Петербурга.

Некоторые жители Петербурга, видевшие промоутеров и раньше, заявляют, что с подростками, работающими в чайном магазине что-то неладно. Жительница города Наталья Ч. считает, что работников то ли запугивают, то ли вводят в транс — нормальный человек не смог дольше дня проработать там, где нужно настолько навязчиво приставать к прохожим (хватать за руки, ругать нецензурными словами тех, кто отказался).

Сейчас хэштег #мынебудемчай дает уже 174 результата по поиску в соцсети “Вконтакте” — и число продолжает расти.

Ранее Gazeta.SPb сообщила о флешмобе #учителятожелюди.