Петербург будет сотрудничать с Китаем в области образования

Соглашение подпишут до конца 2019 года. Фото: gov.spb.ru

Соглашение подпишут до конца 2019 года. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербург с деловым визитом прибыла делегация из Китайского города Чунцин.

Город Чунцин является одним из крупнейших городов в Китайской Народной Республике. Делегацию возглавил председатель Комитета образования города Чунцин господин Денг Жуй. Кроме того, в город прибыли и другие руководители образовательных учреждений.

Делегацию в Петербурге встретили первый заместитель председателя Комитета по образованию Юрий Соляников, директора школ, в которых занимаются изучением китайского языка и культуры этой страны в целом.

Руководители Комитетов образования Северной столицы и города Чунцин планируют составить и подписать соглашение о сотрудничестве.

Предполагается организовать программу по обмену педагогами, преподающими русский и китайский языки, для повышениях их квалификации. Кроме того, реализовать обмен учениками в период каникул и визиты делегаций стран для участия в профессиональных мероприятиях.

Соглашение о сотрудничестве предполагают подписать о конца текущего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.