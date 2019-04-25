Петербург будет сотрудничать с Китаем в области образования

Соглашение подпишут до конца 2019 года. Фото: gov.spb.ru
Соглашение подпишут до конца 2019 года. Фото: gov.spb.ru

В Санкт-Петербург с деловым визитом прибыла делегация из Китайского города Чунцин.

Город Чунцин является одним из крупнейших городов в Китайской Народной Республике. Делегацию возглавил председатель Комитета образования города Чунцин господин Денг Жуй. Кроме того, в город прибыли и другие руководители образовательных учреждений.

Делегацию в Петербурге встретили первый заместитель председателя Комитета по образованию Юрий Соляников, директора школ, в которых занимаются изучением китайского языка и культуры этой страны в целом.

Руководители Комитетов образования Северной столицы и города Чунцин планируют составить и подписать соглашение о сотрудничестве.

Предполагается организовать программу по обмену педагогами, преподающими русский и китайский языки, для повышениях их квалификации. Кроме того, реализовать обмен учениками в период каникул и визиты делегаций стран для участия в профессиональных мероприятиях.

Соглашение о сотрудничестве предполагают подписать о конца текущего года.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Китай образование соглашение
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге на стройке погиб рабочий
Судебные приставы Ленинградской области наказали коллекторов, унижающих должников
Маршрут троллейбуса №38 изменит свой маршрут из-за аварии
В Петербурге продают визитку Путина за 650 тысяч рублей
Закрытие и ограничение движения в Петербурге с 27 по 30 апреля
ВТБ обеспечил запуск кампусного приложения Единой карты петербуржца
В Петербурге помогут балтийским нерпам в рамках экологического месячника
Путин оценил реакцию Киева на решение по паспортам для ДНР и ЛНР