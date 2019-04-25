Беглов предложил устроить соревнования среди дворников

Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора
Александр Беглов. Фото: Администрация Губернатора

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением провести конкурс среди дворников города.

Данное предложение было озвучено Бегловым в рамках общего заседания Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе города и Президиуме Совета муниципальных образований.

Беглов заметил, что на сегодняшний день петербургский месячник по благоустройству подходит к концу, а проведение конкурса среди дворников могло бы немного ускорить процесс уборки территорий города.

Кроме того, глава города заявил, что дворников, которые качественно справляются со своей работой, нужно мотивировать при помощи поощрений. Беглов сообщил, что лично готов выделить необходимые на подарки денежные средства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов заявил, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
александр беглов дворники месячник по благоустройству
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Калининском районе школьница заболела корью
В Петербурге благоустроят 50 парков к осени
В Петербурге рабочего призвало экскаватором
Съезды с Выборгского шоссе на КАД временно перекроют
Прокуратура проводит проверку по факту гибели рабочего в Петербурге
Майами-Бич по-питерски: К летнему сезону в Петербурге откроют оборудованные ...
В Шушарах при ДТП пострадали три человека
Беглов предложил устроить соревнования среди дворников