Беглов предложил устроить соревнования среди дворников

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с предложением провести конкурс среди дворников города.

Данное предложение было озвучено Бегловым в рамках общего заседания Координационного совета по местному самоуправлению при губернаторе города и Президиуме Совета муниципальных образований.

Беглов заметил, что на сегодняшний день петербургский месячник по благоустройству подходит к концу, а проведение конкурса среди дворников могло бы немного ускорить процесс уборки территорий города.

Кроме того, глава города заявил, что дворников, которые качественно справляются со своей работой, нужно мотивировать при помощи поощрений. Беглов сообщил, что лично готов выделить необходимые на подарки денежные средства.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Александр Беглов заявил, что в Петербурге поддержат субсидиями сферу занятости населения.