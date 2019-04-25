В Петербурге план призыва выполнен на 30%

Призыв стартовал меньше месяца назад.

Об этом стало известно сегодня, 25 апреля. В армию уже призваны 867 человек, рассказал военный комиссар Сергей Качковский, передает издание «Петербургский дневник». Он отметил, что все идет по плану.

Больше всего молодых людей призывного возраста проживают в Адмиралтейском, Кировском, Курортном и Фрунзенском районах. Отметили также, что все подготовительные мероприятия уже выполнены. Всего в этом году планируют отправить служить почти три тысячи человек – за весенне-летний период призовут почти 500 человек. Среди них будут водители, водители-парашютисты и слесари по ремонту автомобилей.

К слову, призыв начался 30 марта и продлится до 15 июля 2019 года. По всей России отправятся в армию 135 тысяч человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Владимир Путин заявил, что призыв в армию уйдет в прошлое.