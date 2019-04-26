В Калининском районе задержан квартирный вор

Преступление было совершено 18 февраля этого года, преступника удалось поймать только накануне.

В феврале 2019 года у местного жителя из квартиры одного из домов по Полюстровскому проспекту в Калининском районе Санкт-Петербурга былы украдено имущество на сумму в 10 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать и изобличить в совершении преступления 52-летнего мужчину. Похищенное было изъято.

СУ УМВД России по Калининскому району возубдило уголовное дело по статье «кража». Злоумышленник заключен под стражу.

На данный момент производится комплекс мероприятий на выявление иных случаев преступной деятельности.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные украли сумку и скрылись на «Инфинити»