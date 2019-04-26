В Кировском районе украли 9 телефонов на 660 тыс рублей

Воры похитили 9 телефонов. Фото: Pixabay
Воры похитили 9 телефонов. Фото: Pixabay

Информация о совершении преступления поступила в отедление полиции Кировского района Санкт-Петербурга в четврег, 25 апреля 2019 года.

Сотрудниками полиции сообщили о том, что в салон сотовой связи, который находится в доме 90 по проспекту Стачек, проникли неизвестные путем отжима металлических дверей.

В салоне связи располагался сейф, из которого преступники украли 9 смартфонов популярной марки. Материальный ущерб был оценен на сумму более 660 тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Сотрудниками правоохранительных органов возбуждено уголовное дело по факту данного происшествия по статье «кража». Полицейские приняли меры для розыска и задержания неизвестных злоумышленников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге неизвестные украли сумку и скрылись на «Инфинити».

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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