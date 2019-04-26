Савченко рассказала о разнице тюрьм России и Украины

По мнению депутата Верховной Рада Украины Надежды Савченко, разницы в тюрьмах России и Украины практически нет.

Савченко рассказала, что в российской тюрьме, куда она попала после ареста в зоне боевых действий на Донбассе, уважения ей было оказано даже больше, что в заключении на Украине, сообщает телеканал NewsOne.

Однако она отметила, что условия содержания почти одинаковые и соответствует нормам тюрьмы советских времен. Разницы в быту, помещениях и методах работы между тюрьмами двух стран она не заметила.

В России депутат была осуждена в марте 2016 году на 22 года лишения свободы. Она признана виновной в причастности к убийству журналистов ВГТРК в Донбассе. В конце мая того же года президент РФ Владимир Путин помиловал заключенную.

Арест на Украине произошел в марте 2018 года. Её задержали прямо в зале заседаний Верховной Рады Она обвинялась в подготовке терактов в Верховной Раде и правительственном квартале Киева. Кроме того, Савченко получила обвинения в подготовке покушения на Петра Порошенко, который на тот момент был действующим президентом.

В ночь на 16 апреля суд постановил освободить Надежду Савченко. Уже 23 апреля она появилась на заседании Верховной Рады.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Дмитрий Гордон предложил свой способ возвращения Крыма Украине.