С 30 апреля в петербургском метро будет ходить ночной поезд-челнок

Поезд будет ходит от "Спортивной" до "Адмиралтейской". Фото: Pixabay

Поезд будет ходит от "Спортивной" до "Адмиралтейской". Фото: Pixabay

Поезд будет ходит с 30 апреля по 15 ноября в ночное время на участке от станции «Адмиралтейская» до станции «Спортивная».

Двустороннее движение поезда будет производиться по выходным и праздничным дням с 01:00 до 03:00. По выходным — в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».

Поезд-челнок будет работать по следующему расписанию:

Станция «Адмиралтейсткая»: 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40;

Станция «Спортивная»: 01:10, 01:30, 01:50, 02:10, 02:30, 02:50.

Вестибюли в ночное время будут работать в следующем режиме:

Станция «Адмиралтейская»: вход с 00:45 по 02:30, выход с 00:45 по 3:15;

Станция «Спортивная-1»: вход с 01:00 по 02:40, выход с 01:00 по 03:00;

Станция «Спортивная-2»: вход с 00:55 по 02:38, выход с 00:55 по 03:05.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на православные праздники в Санкт-Петербурге выйдут дополнительные автобусы.