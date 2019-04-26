С 30 апреля в петербургском метро будет ходить ночной поезд-челнок

Поезд будет ходит с 30 апреля по 15 ноября в ночное время на участке от станции «Адмиралтейская» до станции «Спортивная».
Двустороннее движение поезда будет производиться по выходным и праздничным дням с 01:00 до 03:00. По выходным — в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье, сообщили Gazeta.SPb в ГУП «Петербургский метрополитен».
Поезд-челнок будет работать по следующему расписанию:
Станция «Адмиралтейсткая»: 01:00, 01:20, 01:40, 02:00, 02:20, 02:40;
Станция «Спортивная»: 01:10, 01:30, 01:50, 02:10, 02:30, 02:50.
Вестибюли в ночное время будут работать в следующем режиме:
Станция «Адмиралтейская»: вход с 00:45 по 02:30, выход с 00:45 по 3:15;
Станция «Спортивная-1»: вход с 01:00 по 02:40, выход с 01:00 по 03:00;
Станция «Спортивная-2»: вход с 00:55 по 02:38, выход с 00:55 по 03:05.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на православные праздники в Санкт-Петербурге выйдут дополнительные автобусы.