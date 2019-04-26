В Петербурге эвакуируется ТЦ Румба

О минировании магазина сообщил по телефону неизвестный. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте

О минировании магазина сообщил по телефону неизвестный. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / Вконтакте

В торговом центре «Румба», расположенного рядом с метро «Кировский завод» экстренно эвакуируют граждан.

Как сообщили Gazeta.SPb в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу, 26 апреля около полудня в администрацию крупного магазина поступил анонимный звонок о минировании здания.

Сейчас на месте дежурят сотрудники МЧС. Если данные о заминировании подтвердятся, они будут готовы оказать помощь. Отметим, что метро «Кировский завод» находится в непосредственной близости от якобы заминированного торгового центра.

Волна эвакуаций в городе не прекращается. Только сегодня утром Gazeta.SPb сообщала о том, что вестибюль на станции метро «Площадь Ленина» закрыли.

Также в этом месяце эвакуировали Дом молодежи на Васильевском острове и проводилась массовая эвакуация школ по всему Санкт-Петербургу.