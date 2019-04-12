Чир-данс-шоу в Доме молодежи прервала эвакуация

Посетителей вывели на Большой проспект Васильевского острова вечером в пятницу.
На Васильевском острове Санкт-Петербурга эвакуировали Дом молодежи, сообщили очевидцы в социальных сетях вечером в пятницу 12 апреля. Посетителей вывели на улицу.
Кажется, это первая эвакуация за день — в течение дня жители Санкт-Петербурга не сообщали о проверках в торговых комплексах, школах или больницах, работу которых злоумышленники обычно пытаются остановить. То ли в остальных объектах перестали реагировать на сообщения о бомбах, то ли злоумышленники меняют тактику. Дом молодежи — странный выбор для ложного минирования; впрочем, эвакуация могла пройти по каким-то другим причинам.
Дом молодежи Василеостровского района Петербурга расположен на Большом пр., 65. В пятницу вечером, по данным сайта, в здании проходило чир-данс-шоу — конкурс танца спортивных болельщиц. На мероприятие ждали около 200 человек.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в четверг в Петербурге и Ленобласти эвакуировали пять школ и ЦРБ.