Иностранец, проломивший мужчине голову молотком, арестован

40-летний гражданин Республики Узбекистана в ходе конфликта нанес своему знакомому около пяти ударов молотком в область головы, туловища и левой стопы.

По версии следствия, инцидент произошел в сентябре 2018 года в квартире одного из домов п. Парголово, где узбек проживал и делал ремонт пострадавшему. На этом обвиняемый не остановился и в том же доме, открыв ключом входную дверь, незаконно проник в другую квартиру, из которой тайно похитил имущество на сумму около 30 тысяч рублей.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Вину злоумышленник признал частично.

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Выборгский районный суд Санкт-Петербурга.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на водителя «Яндекс.Такси» возбуждено дело за избиение водителя троллейбуса. По предварительной информации, 46-летний водитель «Яндекс.Такси» за рулем автомобили марки «Шкода Октавия» врезался в троллейбус, за рулем которого находился 29-летний мужчина.