На Леонтьевском мысе благоустроили набережную вдоль Малой Невки

В Петроградском районе появилась прогулочная зона с газонами, тротуарами, эко-парковкой, изящными фонарями, причалом и спуском к воде.

Общая протяженность благоустроенной набережной р. Малая Невка составляет 500 метров.

Расходы по благоустройству городской территории взял на себя застройщик. В будущем девелоперская компания, ведущая застройку этой территории, планирует создать на оконечности Леонтьевского мыса у Финского залива Стрелки Петроградской стороны с зону отдыха, детскими и спортивными площадками, сквером с композицией из мозаики в виде карты Европы и смотровой площадкой.

Кроме того застройщик намерен запустить от причала водное такси до пирса усадьбы Белосельских-Белозерских на Крестовском острове (время в пути составит 3-5 минут). «Рекреационная зона будет открыта для горожан и гостей города», — сообщили GazetaSPb в компании «Леонтьевский мыс».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленобласти начнут выращивать тихоокеанских креветок.