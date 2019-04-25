В Ленобласти начнут выращивать тихоокеанских креветок

Крупное производство креветок планирует развернуть в поселке имени Тельмана Тосненского района Ленобласти ООО «Северная креветка».

Как сообщают в компании, первая партия тихоокеанских креветок, которые достигают размера 23 см, поступит в продажу в июле. Объем производства до конца 2019 планируют довести до 30 тонн.

Также на водной ферме будут выращивать деликатесы— голубого австралийского рака и морские огурцы.

В скором времени «Северная креветка» хочет также открыть магазин-кафе, где килограмм креветок будет стоить около 1,5 тысячи рублей.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что «Любимый край» откроет новое производство в Горелово. Кондитерская компания «Любимый край» планирует инвестировать полмиллиарда рублей в расширение производства в Петербурге.

Новая производственная линия с европейским оборудованием будет запущена на заводе в Горелово на собственные и кредитные средства. Производство планируется запустить в следующем году.