«Любимый край» откроет новое производство в Горелово

Кондитерская компания «Любимый край» планирует инвестировать полмиллиарда рублей в расширение производства в Петербурге.

Новая производственная линия с европейским оборудованием будет запущена на заводе в Горелово на собственные и кредитные средства. Производство планируется запустить в следующем году, пишет «Метагазета«.

На новой линии предприятие будет выпускать продукцию как под собственными марками («Посиделкино», «Пряничное настроение», «Мир на блюдечке», «Штучки», «Впрок!» и другими), так и по заказу торговых сетей.

По словам директора компании «Любимый край» Михаила Кабешкина, наращивать долю экспорта кондитерская фабрика пока не планирует. Сейчас продукцию отправляют в основном в США, Саудовскую Аравию и страны СНГ.

Отметим, что контролирует компанию «Любимый край» совладелец «Юлмарта» Дмитрий Костыгин. У фабрики есть две производственные площадки в Ленобласти — в Отрадном (Кировский район) и Горелово (Ломоносовский район).

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