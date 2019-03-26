«Партия еды» стала частью компании «Яндекс»

Компания «Яндекс» запустила во вторник, 26 марта, новый сервис «Яндекс.Шеф».

С помощью него пользователи смогут заказать доставку продуктов на дом и узнать рецепты их приготовления.

По словам компании, новый сервис создан на базе «Партии еды». Компания не сменила деятельность, а лишь переименовалась.

«Яндекс.Шеф» предлагает пользователям выбрать подходящие блюда, заказать набор продуктов для их приготовления и предоставляет рецепт этого блюда.

Все ингредиенты приходят к покупателю в расфасованном виде с точностью до грамма.

Услуга позволяет людям упрощать процесс готовки и минимизировать затраты сил. Не нужно придумывать что приготовить, ходить в магазин за продуктами, вымерять и искать рецепт. Всё это за пользователя делает сервис.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что компанию-партнера «Яндекс.Такси» продают на «Авито» за 16 миллионов рублей.