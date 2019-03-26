Компанию-партнера «Яндекс.Такси» продают на «Авито»

Бизнес работает с 2015 года. Фото: Скриншот avito.ru

Бизнес работает с 2015 года. Фото: Скриншот avito.ru

На сайте бесплатных объявлений «Авито» появилась информация о продаже работающего автопарка «Take Taxi SPb», который является официальным партером «Яндекс.Такси» с 2015 года.

Бизнес продается за 16 миллионов рублей. Автор объявления заявил, что автопарк насчитывает 26 автомобилей, брендированных официальной символикой «Яндекс.Такси». Автомобили оценены в 12,4 миллионов рублей.

Оценочная стоимость бизнеса при этом равняется 3,6 миллионов рублей. В объявлении указано, что ежемесячная прибыль автопарка с учетом всех расходов составляет порядка 450-550 тысяч рублей.

Также в объявлении отмечено наличие штата сотрудников, включая водителей, менеджеров, управляющего менеджера.

Кроме того, на сайте компании указано, что официальными партнерами являются также «Uber» и «Gett».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что мясо в России хорошо продается, несмотря на Великий пост.