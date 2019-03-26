Мясо в России хорошо продается, несмотря на Великий пост

Во время поста запрещено есть мясо. Фото: Pixabay

Во время поста запрещено есть мясо. Фото: Pixabay

11 марта у православных христиан начался Великий пост, долгий и строгий. Во время поста запрещено есть мясо, яйца и молоко.

Продлится он в этом году до 28 апреля.

Представители торговых сетей и аналитики производителя онлайн-касс «Эвотор» сообщили РИА Новости, что не было отмечено резкого спада спроса на мясную продукцию.

Торговая сеть «Магнит» отметила, что спрос на товары здорового питания, бакалею, овощи и фрукты увеличился, но на мясную продукцию не изменился.

В сетях «Пятёрочка», «Перекресток», «Карусель» также отметили, что продажи мяса снизились незначительно, в пределах допустимой нормы – на 3,5% в сравнении с предыдущей неделей.

Производитель онлайн-касс «Эвотор» сообщил, что изменения колеблются в пределах нормы: плюс-минус 30% от среднего значения за год. А в первую неделю поста наблюдался даже небольшой скачок продаж мяса – на 2-6%.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на территории петербургской больницы сожгли 95 кг зараженной перловой крупы, предназначенной для пациентов.