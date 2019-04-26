В Петербурге задержан подозреваемый в незаконном хранении 16 единиц оружия

У местного жителя изъяли крупную партию огнестрельного оружия, которую он хранил в своей квартире.

По имеющийся у сотрудников полиции и УФСБ России информации о людях, занимающихся незаконным оборотом оружия, был задержан 54-летний мужчина.

После осмотра его квартиры, было обнаружено и изъято 16 единиц различного огнестрельного оружия.

По данному факту отделом дознания УМВД России по Адмиралтейскому району в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов».

Подписка о невыезде – избранная мера пресечения для мужчины.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что полицией и ФСБ задержана семья, хранившая дома арсенал боевого оружия.