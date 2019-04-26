Смольный согласовал первомайский марш «за свободные выборы»

Марш в защиту Петербурга-2018. Фото: vk.com/spbmarsh2018
Марш в защиту Петербурга-2018. Фото: vk.com/spbmarsh2018

Комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга согласовал проведение первомайского марша «Свободному Петербургу — свободные выборы».

Об этом на своей странице в Facebook сообщила депутат ЗакСа Петербурга Марина Шишкина.

Фото: facebook.com/shish
Фото: facebook.com/shish

Митинг и шествие начнется в 11 утра от БКЗ «Октябрьский». Участники марша пройдут по Невскому и Литейному проспектам на Литейный мост, далее по улицам Академика Лебедева и Комсомола до площади Ленина, где состоится запланированный митинг.

Максимальное количество участников акции — 10 тысяч человек.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, в Петербурге прошел митинг «За свободные выборы». В Смольном проведение митинга согласовали с первого же раза. Однако меры безопасности, как обычно, приняты серьезные: участников на площади Ленина ожидал забор, несколько десятков сотрудников правоохранительных органов и металлодетекторы.

Двое человек были задержаны.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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