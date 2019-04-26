Кота, упавшего в канал Грибоедова, выловили сачком

Непонятно, как животное угодило в воду.

Инцидент случился сегодня, 26 апреля, в самом центре Санкт-Петербурга. На выручку черно-белому коту пришли спасатели, которые протянули животному сачок помощи. Происшествие привлекло внимание огромного количества людей, которые начали снимать все на видео. Записи попали в социальные сети, в том числе одно из них опубликовал Telegram-канал «Новости районов Петербурга». Кот после освобождения выглядел очень расстроенно и возмущенно – к счастью, его жизни ничего не угрожает. Теперь он будет осторожнее гулять у канала.

В преддверии своего плавания животное привлекло к себе внимание горожан – они фотографировали черно-белого красавца и делились снимками в сети, передает издание «Фонтанка».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что в Ленинградской области медведей спасают от жары водой из шланга. Известно, что они любят жить у рек и озер, так что водные процедуры медведи обожают.