В Ленобласти медведей спасают от жары водой из шланга (ВИДЕО)

В апрельские дни сотрудники Центра реабилитации диких животных «Велес» спасают медведей от жары, наполняя водой ванны в вольерах и поливая питомцев из шланга.
На официальной странице центра «ВКонтакте» появилось видео, как два медвежонка—Носик и Хвостик—поочередно принимают ванны.
В дикой природе медведи всегда держатся ближе к рекам и озерам. Они комфортно чувствуют себя в воде, и даже могут плыть некоторое время под водой. Самыми быстрыми «мореплавателями» являются, конечно же, белые медведи. Они способны вплавь преодолевать расстояния до 80 км, а их скорость может достигать 20 км/ч.
Роль воды очень важна в жизнеобеспечении медведя. Поэтому в зоопарках для них устраивают специальные водоемы, или же просто обливают медведей из шлангов.
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