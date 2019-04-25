В Ленобласти медведей спасают от жары водой из шланга (ВИДЕО)

Медведи. Фото: Рixabay
Медведи. Фото: Рixabay

В апрельские дни сотрудники Центра реабилитации диких животных «Велес» спасают медведей от жары, наполняя водой ванны в вольерах и поливая питомцев из шланга.

На официальной странице центра «ВКонтакте» появилось видео, как два медвежонка—Носик и Хвостик—поочередно принимают ванны.

В дикой природе медведи всегда держатся ближе к рекам и озерам. Они комфортно чувствуют себя в воде, и даже могут плыть некоторое время под водой. Самыми быстрыми «мореплавателями» являются, конечно же, белые медведи. Они способны вплавь преодолевать расстояния до 80 км, а их скорость может достигать 20 км/ч.

Роль воды очень важна в жизнеобеспечении медведя. Поэтому в зоопарках для них устраивают специальные водоемы, или же просто обливают медведей из шлангов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Ленинградский зоопарк приехала самочка патагонского зайца.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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