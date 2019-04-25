В Ленинградский зоопарк приехала самочка патагонского зайца

Новая подопечная прибыла в зверинец Петербурга из зоопарка Ленинградской области «Приют Белоснежки».

Как сообщают сотрудники Ленинградского зоопарка, характер у мары спокойный, но смелый, она активно подходит к людям, часто сидит прямо у стекла. Также новая жительница проявляет интерес к своему соседу.

Сосед визитерши из Ленобласти поселился в зоопарке осенью прошлого года. Он приехал в Петербург из Нижнего Новгорода. Отметим, что мара или патагонский заяц родом из Южной Америки, он входит в пятерку самых крупных грызунов. Сотрудники сообщают петербуржцам, что пару вы можете увидеть в павильоне «Тропический дом».

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что многодетные семьи смогут бесплатно сходить в Ленинградский зоопарк.