Многодетные семьи смогут бесплатно сходить в Ленинградский зоопарк

Бесплатно пройти в зоопарк можно будет по понедельникам. Фото: https://vk.com/spbzoopark
Бесплатно пройти в зоопарк можно будет по понедельникам. Фото: https://vk.com/spbzoopark

С 1 мая семьи смогут увидеть петербургских зверей совершенно бесплатно. Помимо этого, зоопарк переходит на весенний режим работы.

В майские празднике Ленинградский зоопарк продлевает режим работы и с 1 мая будет работать с 10:00 до 20:00. Сотрудники напоминают, что кассы будут закрываться уже в 19:00, так что приобретать билеты стоит заранее.

Помимо этого, сотрудники зоопарка бесплатно пропустят на территорию зоопарка многодетные семьи. Каждый понедельник они смогут посетить зоопарк бесплатно. При этом такое условие будет работать даже в праздничный день.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Ленинградском зоопарке под программу улучшения жилищных условий попали местные гиббоны. Их “среду обитания” оборудовали новыми декорациями. Отныне маленькие обезьянки смогут найти выход своей природной любознательности и активности.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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