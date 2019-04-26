Смольный поддержит организации, связанные со сферой труда и занятости населения

Субсидии получат участники определенной программы. Фото: Pixabay
Субсидии получат участники определенной программы. Фото: Pixabay

Врио губернатора Санкт-Петербурга уже подписал соответствующие изменения в региональном законе.

Об этом стало известно сегодня, 26 апреля. Власти Северной столицы намерены оказать финансовую поддержку организациям, которые помогают петербуржцам с устройством на работу, говорится в сообщении администрации Санкт-Петербурга. Уточняется, что субсидии получат участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Напоминаем, что Санкт-Петербург считается городом, в котором население в основном не испытывает сложности при устройстве на работу. Тем не менее, около двух процентов петербуржцев в 2017 году жаловались на то, что не могут найти, где им трудиться. В 2019 году минимальное пособие по безработице установлено в размере 1 500 рублей, а максимальное – в размере 11 280 рублей, говорится на сайте госуслуг.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что самый богатый депутат Ленобласти Владимир Петров заработал около 183 млн рублей.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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