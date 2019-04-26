Петербуржцы делятся снимками расцветшей сакуры на Литейном

Сакура скоро отцветет, так что горожанам лучше поторопиться. Фото: https://vk.com/id65747493

Сакура скоро отцветет, так что горожанам лучше поторопиться. Фото: https://vk.com/id65747493

В этом году она зацвела раньше обычного.

Первые фотографии начали массово появляться сегодня, 26 апреля. Видимо, хорошая погода вдохновила горожан дойти до сквера Дружбы, который находится на Литейном проспекте, и сделать несколько снимков с красивым деревом. Известно, что сакура быстро отцветает, так что петербуржцам и гостям города стоит поторопиться, чтобы успеть запечатлеть ее.

К слову, обычно дерево начинает цвести в мае, но в этом году оно опередило сроки – видимо, свою роль сыграла плюсовая температура.

О цветении сакуры также сообщили в Ботаническом саду. Специалисты тоже удивляются, что это произошло так рано.

«В ближайшие выходные в саду будет проходить фестиваль первоцветов», — говорится в анонсе.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что к ленинградцам пришла весна, а это значит, что настало время выставлять фото цветов в социальные сети.