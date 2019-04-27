Юные патриоты высадят в парке Памяти именные деревья

Мероприятие посвящено погибшим в войнах морским пехотинцам и военнослужащим воздушно-десантных войск. Фото: pixabay

Мероприятие посвящено погибшим в войнах морским пехотинцам и военнослужащим воздушно-десантных войск. Фото: pixabay

В «Парке Памяти» 27 апреля, состоится урок мужества. Там же пройдет акция, в рамках которой будут посажены именные саженцы.

Акция организуется на пр.Непокоренных, 72 Центром патриотического воспитания молодежи «Дзержинец» вместе с Региональной общественной организацией морских пехотинцев Петербурга.

В рамках мероприятия состоится акция по посадке именных деревьев.

Мероприятие посвящено памяти погибшим в войнах и вооруженных конфликтах морских пехотинцам и военнослужащим воздушно-десантных войск. На уроке мужества выступит генерал-майор, председатель совета региональной организации морских пехотинцев Санкт-Петербурга Борзенко Александр Николаевич.

В акции примут участие семьи погибших из разных регионов Российской Федерации, а также воспитанники Центра.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге пройдет акция за запрет животных в цирке