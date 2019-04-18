В Петербурге пройдет акция за запрет животных в цирке

Акция пройдет 20 апреля с 13 до 14 часов. Фото: "Голоса за животных"

Акция пройдет 20 апреля с 13 до 14 часов. Фото: "Голоса за животных"

Волонтеры организации «Голоса за животных» устроят акцию у цирка, который находится на Фонтанке.

Активисты хотят показать, что в цивилизованных странах животных не должны использоваться как развлечение в цирке. Использование животных в цирках запрещено уже более, чем в 45 странах мира.

Международная акция пройдет 20 апреля с 13:00 до 14:00 часов дня. В здании цирка на Фонтанке, у которого будет проходить мероприятие, сейчас проходят представления братьев Запашных, использующих в своих выступлениях животных.

Более 45 стран мира на государственном уровне запретили цирки с животными. Среди них такие страны как Чехия, Латвия, Португалия, Австрия и другие.

Использовать животных не только опасно для зрителей, но это и бесконечные страдания самих зверушек.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в зоомагазинах могут запретить продавать собак и кошек.