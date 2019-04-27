В Петергофе у пенсионерки украли шкуры и украшения на 1,2 млн

Двое неизвестных проникли в квартиру пожилой женщины и «вынесли» имущество на общую сумму 1 миллион 200 тысяч рублей. Похищены: шкатулка с драгоценностями, часы и две шкуры диких животных.

61-летняя жительница Петергофа стала жертвой грабителей. По данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 26 апреля злоумышленники вломились в жильё через окно, разбив стекло.

Они украли у хозяйки квартиры шкатулку с драгоценностями, ювелирные наручные и настольные часы, а также несколько выделанных шкур диких животных.

По данному факту полицией возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ (Грабеж). Сотрудники правоохранительных органов проводят специальную операцию по поимке преступников.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что кража автомобиля с парковки в Кудрово попала на видео.