«Московский десант» помог петербуржцам отмыть улицы города

В уборке приняли участие 70 водителей и 8 дорожных рабочих. Фото: https://www.gov.spb.ru

В уборке приняли участие 70 водителей и 8 дорожных рабочих. Фото: https://www.gov.spb.ru

Действующий губернатор Петербурга Александр Беглов поблагодарил коммунальных службы столицы за помощь.

Специалисты Москвы помогли отмыть около 250 зданий и улиц в различных районах Петербурга. Об этом сообщает администрация Петербурга сегодня.

Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов сказал спасибо “московскому десанту” за помощь. Помимо этого, коммунальные службы Петербурга и Москвы в рамках петербургского месячника обменялись опытом.

Спальные районы города и исторический центр стал чистым также благодаря коммунальщикам из Москвы. Беглов отметил, что за такую поддержку благодарны и жители Северной столицы.

В уборке приняли участие 70 водителей и 8 дорожных рабочих. Также на улицы Петербурга каждый день выходили около трех десятков единиц московской техники.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Беглов прокатился на электричке и проверил систему проезда для льготников.