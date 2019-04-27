Беглов прокатился на электричке и проверил систему проезда для льготников

Беглов обратил внимание, что некоторые станции нуждаются в модернизации и ремонте. Фото: https://pixabay.com

Беглов обратил внимание, что некоторые станции нуждаются в модернизации и ремонте. Фото: https://pixabay.com

Новая система в Петербурге заработала с 27 апреля. Она доступна для шести льготных категорий.

Бесплатный круглогодичный проезд в пригородных электричках теперь доступен труженикам тыла, ветеранам труда, ветеранам военной службы, пенсионерам и гражданам предпенсионного возраста. Также бесплатно могут ездить в электричках лица, пострадавшие от политических репрессий, женщины, которым присвоено почетное звание “Мать-героиня”, а также один из родителей, награжденный орденом “Родительская слава”.

Проверить льготную систему временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов решил лично. Врио губернатора проехал на электричке от проспекта Славы до Павловска и убедился, что система бесплатного проезда для льготных категорий петербуржцев исправно работает. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Также Беглов обратил внимание, что некоторые станции нуждаются в модернизации и ремонте. Эту ситуацию глава города уже обсудил с генеральным директором ООО “РЖД” Олегом Белозеровым.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Ленобласть обеспечит льготный проезд для всех студентов.