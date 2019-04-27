В Петербурге разработали отечественную систему для посадки дронов на корабли

По словам разработчиков, новая система менее габаритная.
Российскую систему представило петербургское акционерное общество “Навигатор”. Об этом сообщает ТАСС. Систему навали “Корма”. Она обеспечивает навигацию и взаимодействие пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, “Корма” обеспечивает их посадку на палубу кораблей.
В ВМФ уже заинтересовались новой разработкой. Главное отличие новой системы — это точность данных, поскольку все занесено в прибор. Летательные аппараты можно посадить при помощи новой систему как на стационарные аэродромы, так и на корабли.
У системы есть функция захода на посадку на корабль по данным от системы спутниковой навигации. Преимуществ — это небольшие габариты и небольшая масса наземной и бортовой аппаратуры, унифицированные серийные составные элементы системы.
Некоторые изделия в составе системы “Корма” уже используются военными.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские инженеры разработали ракету-антидрон.