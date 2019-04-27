В Петербурге разработали отечественную систему для посадки дронов на корабли

Некоторые изделия в составе системы “Корма” уже используются военными. Фото: http://sila-rg.mirtesen.ru
Некоторые изделия в составе системы “Корма” уже используются военными. Фото: http://sila-rg.mirtesen.ru

По словам разработчиков, новая система менее габаритная.

Российскую систему представило петербургское акционерное общество “Навигатор”. Об этом сообщает ТАСС. Систему навали “Корма”. Она обеспечивает навигацию и взаимодействие пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Помимо этого, “Корма” обеспечивает их посадку на палубу кораблей.

В ВМФ уже заинтересовались новой разработкой. Главное отличие новой системы — это точность данных, поскольку все занесено в прибор. Летательные аппараты можно посадить при помощи новой систему как на стационарные аэродромы, так и на корабли.

У системы есть функция захода на посадку на корабль по данным от системы спутниковой навигации. Преимуществ — это небольшие габариты и небольшая масса наземной и бортовой аппаратуры, унифицированные серийные составные элементы системы.

Некоторые изделия в составе системы “Корма” уже используются военными.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургские инженеры разработали ракету-антидрон.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
вмф ВС РФ технологии
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